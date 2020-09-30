В католической церкви в Беларуси назвали фейком и ложью заявление Нарышкина

Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий опроверг сведения о том, что Католическая Церковь в Беларуси якобы используется внешними силами в политических целях.

В проповеди, произнесённой в минском кафедральном соборе Пресвятого Имени Марии во время торжественной святой Мессы по случаю празднования в честь святого Архангела Михаила, Покровителя Католической Церкви в Беларуси, иерарх прокомментировал сведения о внешнем вмешательстве в жизнь католических общин в нашей стране.

«В некоторых СМИ была опубликована информация, которую сообщил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин. Это фейк, это нелепость. Он говорил о каких-то провокациях, о том, что Соединённые Штаты Америки, ЦРУ и другие организации пытаются использовать Католическую Церковь для подрыва государственного строя в нашей стране. Это нелепость полная, фейковая информация, ложь, ничего общего не имеющая с правдой. <…> Это информация, к которой следует относиться с долей иронии», - сказал епископ Кособуцкий.

Главный разведчик России Сергей Нарышкин заявил, что США хотят столкнуть в Беларуси католиков и православных, для чего планируется атака на авторитетного католического священника.

«… относительно Соединённых Штатов Америки это звучит совсем нереалистично. Возможно, эти заявления как-то связаны с позицией Католической Церкви. Сегодня Католическая Церковь в Беларуси говорит правду о ситуации в стране, выступает против насилия, призывает людей к солидарности, к единству, к согласию, миру, прощению», - предположил Кособуцкий, отвечая на соответствующий вопрос после мессы.

«Может, таким образом мы препятствуем кому-то в реализации неких сценариев, направленных на раскол в обществе, на кровавое развитие событий. Может, кто-то пытается использовать эту ситуацию, чтобы расколоть людей по признаку вероисповедания, чтобы обвинить нас в том, чего мы всеми силами стремимся избежать», - добавил он.

Кособуцкий также заявил, что не замечает какая-либо напряжённости в отношениях между Католической Церковью и прочими конфессиями в Беларуси.

«Я этого совершенно не замечаю. Наоборот, мы видим теперь очень сильную солидарность людей независимо от вероисповедания. Они приходят, спрашивают, могут ли зайти в храм, хоть они не католики. Мы им всегда рады; мы открыты для всех, даже для неверующих», - сказал епископ.