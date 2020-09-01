Лукашенко отрабатывает услуги Путина: "Мы сохраним наше общее отечество"

Лукашенко заявил, что они с Путиным решили снова стать братьями, не дожидаясь того момента, пока Запад своими действиями их подтолкнул бы к этой унии.

"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (Путиным) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока", - высказался Лукашенко в лучших традициях оулдскульного совкого агитпропа.