МИД Беларуси лишил аккредитации журналистов российского "Первого канала"

МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского "Первого канала". Об этом в среду, 6 мая, сообщил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Поводом для лишения аккредитации стал очередной сюжет в эфире российского телеканала о ситуации с экспансией коронавируса в Беларуси. Российские журналисты посетили районный центр Столбцы под Минском и поговорили с местными жителями.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", - сообщил Глаз.

«Беларусь не претендует на истину в последней инстанции в борьбе с вирусом. Свой опыт никому не навязываем. Знаем, что он не сработает там, где убита система здравоохранения. Но как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только с помощью медицины, но и информационно. Например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете 7 штук. Это перебор, господа. Поэтому сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», - изложило точку зрения властей белорусское ТВ.

Руководство российского «Первого канала» назвало безосновательным решение властей Беларуси.

"Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы.