Последнее обновление: 15.10.2020 13:05

Лукашенко убеждает в том, что Запад планировал нападение на Беларусь

Лукашенко до сих пор убеждает всех в том, что Запад планировал нападение на Беларусь, в то время как почти все убеждены в том, что именно Россия могла бы воспользоваться ситуацией в Беларуси и повторить «крымнаш».

«… мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», - сказал Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

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