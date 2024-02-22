Минобороны Беларуси рискнет сбивать самолеты НАТО в случае нарушения границы

ПВО Беларуси будут сбивать авиацию НАТО в случае нарушения границы, заявил министр обороны Виктор Хренин, говоря о наращивании военной авиации НАТО у границ Беларуси.

"Если потеряны тормоза с их стороны - конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - пригрозил Хренин в эфире "Россия-24".

Хренин утверждает, что только с августа 2023 года были зафиксированы шесть нарушений воздушного пространства Беларуси.

"Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно, поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствующие степени готовности зенитные ракетные войска", - сказал он.