Последнее обновление: 22.02.2024 13:53

Минобороны Беларуси рискнет сбивать самолеты НАТО в случае нарушения границы

ПВО Беларуси будут сбивать авиацию НАТО в случае нарушения границы, заявил министр обороны Виктор Хренин, говоря о наращивании военной авиации НАТО у границ Беларуси.

"Если потеряны тормоза с их стороны - конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - пригрозил Хренин в эфире "Россия-24".

Хренин утверждает, что только с августа 2023 года были зафиксированы шесть нарушений воздушного пространства Беларуси.

"Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно, поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствующие степени готовности зенитные ракетные войска", - сказал он.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование