Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Генсек НАТО обсудил с властями Польши и Прибалтики обстановку в Беларуси и Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами МИД Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в ходе которых обсудил, в частности, кризис в Беларуси и ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном во вторник в Брюсселе, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест. Он также выразил серьезную озабоченность в связи с произвольными задержаниями и похищениями оппозиционных деятелей, назвав их неприемлемыми нарушениями международных норм", - отмечается в нем.

По словам Столтенберга, "Североатлантический союз остается бдительным, строго оборонительным и готовым сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО". "Никакого наращивания НАТО в регионе нет, и министры согласились с генеральным секретарем, что никто не должен использовать необоснованные претензии в качестве предлога для расправы с мирными белорусскими протестующими", - говорится в заявлении.

Кроме того, генсек НАТО и главы МИД обсудили ситуацию с Навальным. "Союзники едины в осуждении этого нападения и призывают Россию срочно продемонстрировать прозрачность и привлечь виновных к ответственности. Союзники также призывают Россию немедленно раскрыть соответствующую информацию Организации по запрещению химического оружия", - говорится в документе.

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