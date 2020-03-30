Лукашенко поменял свое мнение об учениях НАТО рядом с границей

Лукашенко изменил свое отношение к проходящим в Восточной Европе учениям НАТО. В этом ему помогла пандемия коронавируса нового типа и летящая в рецессию экономика с туманными перспективами.

«Вопрос реагирования на то, что происходит у наших границ. Это учения НАТО "Защитник Европы 2020. Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем», - заявил Лукашенко, принимая доклады госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника ГРУ Генштаба ВС РБ Павла Тихонова.

«Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов. Думаю, разведка доложит, какова там ситуация, и мы обсудим этот вопрос, а также сделаем дальнейшие шаги по реагированию на то, что происходит у наших границ», - пояснил он.

"Не должно быть никакой чрезмерщины. - Я еще в прошлом году вам поручал, чтобы мы выработали адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги. Поэтому чрезмерного быть не должно», - заключил Лукашенко.

Он затронул тему коронавируса.

"… хотел бы, коль каждый день психоз не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава», - потребовал Лукашенко.