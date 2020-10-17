В Беларуси цены на промышленные товары в сентябре выросли на 1,3%

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2020 года выросли на 1,3% по сравнению с августом. С начала года цены выросли на 6,6%, сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

Цена на инвестиционные товары в сентябре выросли 0,5% к августу и 6,0% с начала года, на промежуточные товары – соответственно на 2,0% и 7,8%, потребительские товары – на 0,1% и 2,9%.

Цены на сельхозпродукцию в сентябре 2020 гола выросли на 0,7% к августу и на 3,5% с начала года. Цены на продукцию растениеводства выросли соответственно на 1,8% и 2,3%, животноводства – на 0,4% и 3,8%.

Цены в строительстве в сентябре 2020 года выросли на 1,2% с августом 2020 года, с начала года – на 11,4%. Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 0,1% и 7,5% соответственно, тарифы на машины и оборудование – на 2,3% и 12,7%, на прочие работы и затраты – на 2,3% и 19,7%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2020 г. подорожали на 0,8% к августу и на 10,9% с начала года.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре не изменились, но с начала года выросли на 1,0%.