Годовая инфляция в Беларуси в августе 2020 года разогналась до 5,6%

Инфляция в Беларуси в августе 2020 года разогналась в годовом выражении до 5,6% из-за девальвации белорусского рубля, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В августе цены выросли на 0,2% по сравнению с июлем, с начала года потребительские цены выросли на 3,8%.

Цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,6% по сравнению с июлем, но с начала года выросли на 2,5%. В годовом выражении цены на продукты выросли на 4,6%.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,9% по сравнению с июлем, с начала года - на 4,3%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли на 5,7%.

Цены и тарифы на услуги в августе выросли на 0,6% по сравнению с июлем, с начала года - на 5,4%. В годовом выражении услуги подорожали на 7,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2020 г. по сравнению с июлем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 103,5%.