Нацбанк РБ: Годовая инфляция в Беларуси в июне разогналась до 5,2% из-за овощей и фруктов

Инфляция в Беларуси в июне в годовом выражении замедлилась до 5,2%, сообщил сегодня Нацбанк РБ, объяснив это явление ослаблением влияния проинфляционных внешних факторов.

В феврале годовая инфляция составила 4,4%, в марте – 4,9%, в апреле – 5,4%, мае – 4,9%. По отношению к маю потребительские цены в июне выросли на 0,19%.

«В июне 2020 г. годовой прирост потребительских цен составил 5,2 процента», - говорится в обзоре Нацбанка РБ. Регулятор не назвал причины роста цен.

В июне регулируемые государством цены не изменились и остались на уровне 6,7% (в мае – 6,7%, в апреле - 7,3%, в марте – 7,5%, в феврале – 7,4%). Лидерами по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, остаются услуги высшего (18%) и среднего образования (14,6%), страхование личного автотранспорта – 15,9%, табачные изделия – 14,0%, услуги дошкольных учреждений (10,0%)

Вместе с тем, в Беларуси сезонные цены (на плодоовощную продукцию) в июне просто взлетели как ракета и составили 21,5% в годовом выражении (в мае – 11,5%, в апреле - 10,5%, в марте – 4,0%).

Среди товаров и услуг со свободными ценами, лидерами по росту цен выступают крупа и бобовые – 13,4%, велосипеды и мотоциклы – 11,1%, услуги пассажирского транспорта – 10,7%, яйца куриные – 10,5%, услуги банков – 9,4%.