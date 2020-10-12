Последнее обновление: 12.10.2020 15:18

Кремль приветствует «диалог» в Беларуси

Кремль положительно оценил встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБЮ, прозрачно намекнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы приветствуем любые контакты, любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства», — сказал Песков.

Встреча Лукашенко с политзаключенными прошла в субботу в СИЗО КГБ. Лукашенко общался с оппозиционерами более четырех часов, чтобы «услышать мнения всех». Участники встречи решили не раскрывать детали беседы.

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