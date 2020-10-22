Последнее обновление: 22.10.2020 16:14

Нарышкин активно топит за Лукашенко и его конституционную реформу

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в очередной раз заявил, что наблюдает стремление внешних сил изменить государственное устройство Беларуси.

"Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство", - заявил Нарышкин после встречи с Лукашенко, передает РИА Новости.

"Что касается влияния извне, то оно очевидное, и мы его видим и у нас в России, и это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности республики Беларусь. Это влияние, во-первых, небескорыстное. Конечно, мы видим, что есть попытки неконституционными методами изменить политическую власть», - утверждает главный разведчик России.

Он также выступил в поддержку инициативы белорусского пенсионера.

«…Если говорить о Беларуси, то понятно, что протестные акции ставят много вопросов. И мне представляется, что предложения Александра Григорьевича Лукашенко о начале конституционной реформы - это один из ответов на эти протестные акции, на вопросы, которые часть общества ставит перед действующей властью", - заявил Нарышкин.

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