Наша Нива: В разгоне протестующих участвуют офицеры спецподразделений Минобороны
Для разгона проетстных акций в Беларуси были задействованы различные подразделения МВД: ОМОН, Алмаз, СОБР, Губопик, а также внутренние войска.
В первые дни после выборов, в разгонах также принимали участие ветераны спецподразделения под руководством Дмитрия Павличенко. Изданию «Наша Нива» известно как минимум об одном курсанте Пограничного института, который был ранен во время разгона демонстраций 9-11 августа.
Однако, похоже, что к разгону причастны офицеры сил специальных операций 5-й отдельной бригады в Марьиной Горке, пишет nn.by.
В первую очередь, на это указывает техника на улицах Минска, которая есть только у ССО - джипы DongFeng Mengshi.
Далее, специальные армейские бронежилеты и каски, которые обычно не используются полицией. Следует обратить внимание на особенности шлемов бойцов: особую форму с открытым ухом, что позволяет дополнительно защитить от акустических травм, а также липкие отметины. Используется для нанесения камуфляжа или опознавательных знаков. Фотография сделана на базе спецподразделения в Марьиной Горке, во время визита Лукашенко в часть.
Теперь сравните эти каски с теми, что на человеке в штатском, который ведет задержанного в Уручье 27 сентября.
Видео, снятое в одном из дворов Минска 20 сентября. Люди в штатском, но в армейских касках и бронежилетах довольно нервно разговаривают друг с другом и вроде ругаются.
Во время ссоры слышны прозвища, которыми они обращаются друг к другу: «Макар» и «Блок». Читатели издания из числа военных заметили, что эти прозвища совпадают с прозвищами отдельных офицеров первого отдельного отряда бригады спецназа Марьиной Горки.
Издание располагает именами этих людей и передало эту информацию в пресс-службу Минобороны, запросив подтверждение информации об участии спецназа в подавлении акций протеста.
Минобороны не подтвердило и не опровергло информацию, оставив вопрос без ответа.
По словам журналистов, бойцы Сил специальных операций принимали участие в полицейских операциях против демонстрантов и участников движения за гражданские права в некоторых областных городах. Некоторых из них опознали демонстранты.
До этого ССО считались элитой белорусской армии…