Наша Нива: В разгоне протестующих участвуют офицеры спецподразделений Минобороны

Для разгона проетстных акций в Беларуси были задействованы различные подразделения МВД: ОМОН, Алмаз, СОБР, Губопик, а также внутренние войска. В первые дни после выборов, в разгонах также принимали участие ветераны спецподразделения под руководством Дмитрия Павличенко. Изданию «Наша Нива» известно как минимум об одном курсанте Пограничного института, который был ранен во время разгона демонстраций 9-11 августа. Однако, похоже, что к разгону причастны офицеры сил специальных операций 5-й отдельной бригады в Марьиной Горке, пишет nn.by. В первую очередь, на это указывает техника на улицах Минска, которая есть только у ССО - джипы DongFeng Mengshi.

Далее, специальные армейские бронежилеты и каски, которые обычно не используются полицией. Следует обратить внимание на особенности шлемов бойцов: особую форму с открытым ухом, что позволяет дополнительно защитить от акустических травм, а также липкие отметины. Используется для нанесения камуфляжа или опознавательных знаков. Фотография сделана на базе спецподразделения в Марьиной Горке, во время визита Лукашенко в часть.

Теперь сравните эти каски с теми, что на человеке в штатском, который ведет задержанного в Уручье 27 сентября.