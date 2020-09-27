Последнее обновление: 27.09.2020 10:14

В Минске в субботу задержаны не менее 124 человек

Милиция и омон в субботу, 26 сентября, устроили массовый разгон очередного женского марша. Аресты граждан начались еще до начала акции.

По данным правозащитного центра «Весна» на утро 27 сентября только в Минске были задержаны не менее 124 граждан.

В числе задержанных оказались журналисты Анастасия Ольшанская, Мария Гриц и Алена Довнар. Всего на данный момент за решеткой находятся 12 журналистов, в том числе Сергей Щурко, Евгений Меркис, Максим Нестерков, Николай Маминов, Андрей Якимуш, Дмитрий Соловьев, Алесь Любенчук, Денис Гончаренко, Павел Потапов.

В других городах Беларуси число задержанных составляет 12 человек.

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