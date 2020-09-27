Последнее обновление: 27.09.2020 21:24

МВД: В воскресенье в Беларуси задержаны около 200 человек

Милиция и ОМОН в воскресенье, 27 декабря, задержали около 200 человек. Большинство из них были задержаны в Минске.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова.

Она подтвердила, что в Гомеле и Могилеве правоохранители применяли спецсредства: слезоточивый газ и светошумовые патроны.

В свою очередь правозащитный центр «Весна» сообщает не менее чем о 230 задержанных. Задержания, по данным правозащитников, происходили в Минске, Гродно, Гомеле, Жодино, Новополоцке, Светлогорске, Бобруйске, Глубоком, Орше, Барановичах, Витебске, Солигорске, Дзержинске, Лиде, Жодино.

Остается добавить, что основные задержания проводились до начала и после окончания акции, то есть когда люди пытались собраться на акцию и когда расходились.

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