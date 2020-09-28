Последнее обновление: 28.09.2020 15:01

Алексиевич уехала в Германию, из президиума КС остался только Дылевский

Писательница и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию.

Ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета, утверждает помощница писательницы Татьяна Тюрина.

«…она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», - сказала Тюрина, которую цитирует tut.by.

«…она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», - уточнила она.

Из семи членов президиума Координационного совета пять либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только уехавшая в Германию нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

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