Сергею Тихановскому продлили срок ареста

Белорусские власти продлили блогеру Сергею Тихановскому срок заключения под стражей еще на два месяца. Судебное заседание по данному вопросу не проводилось.

По истечении этих двух месяцев, то есть в общей сложности ровно 6 месяцев с момента задержания, Тихановского должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение.

«Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень», - говорится в заявлении телеграм-канала «Страна для жизни»