Последнее обновление: 27.09.2020 13:54

Латушко: «Координационный Совет готов сесть за стол переговоров прямо сейчас»

Член президиума Координационного Совета Павел Латушко заявил, что КС готов сесть за стол переговоров с властями Беларуси.

«Пришло время диалога с властями. И Координационный Совет готов сесть за стол переговоров прямо сейчас», - заявил Латушко после того, как 97% граждан поддержали работу совета.

«Опрос прошло более 522 000 белорусов. И почти 97% из них поддержали нас. Такого признания не получало ни одно общественное движение в Беларуси. И я уверен, что именно так выглядит легитимность», - сказал он.

«Я обращаюсь к представителям власти, а также ко всем, кто силой удерживает страну в своих руках: хватит игнорировать голос народа! Только диалог спасёт Беларусь от окончательного разрушения», - резюмировал Латушко.

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