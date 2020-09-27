Последнее обновление: 27.09.2020 13:30

Светлана Тихановская поддержала беларусов в 50-й день мирного протеста

Светлана Тихановская в 50-й день протеста поддержала беларусов, отметив, что народ выходит на улицы, чтобы мирно остановить режим.

«История последних месяцев показывает, что мы можем всё. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное — гордости за свой народ, гордость быть одной из вас.

Сегодня 50-й день нашего протеста, и беларусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно.

Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей», - заявила Тихановская в обращении к гражданам страны.

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