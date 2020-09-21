Милиция задерживает рабочих Беларуськалия

Руководство Беларуськалия вызвало милицию и омон, чтобы задержать всех работников предприятия, вышедших поддержать объявившего сегодня бессрочную стачку Олега Кудёлку

«Милиционеры угрожают задержаниями мирных граждан, приехавших поддержать Олега», - сообщил телеграм-канал стачкома Беларуськалия.

«Нас задерживают. Всех… Ну, что ж... Захват был молниеносным. Народ даже глазом не успел моргнуть, как ОМОН из нескольких бусов налетел на группу мирных рабочих, которые вышли, чтобы поддержать своего коллегу. Всех упаковали, увезли в неизвестном направлении. Прямо на территории рудоуправления!! Что будет завтра? Дубинками будут гнать в забой? Подождём ещё немного?», - пишет телеграм-канал.

«Таким образом, нам, рабочим, власти заявили открытым текстом: вам нельзя собираться НИГДЕ! Ни в городе, ни на пром.площадках. Только работать и не поднимать голову! Та ли эта власть, которая нам нужна? Её ли нам нужно кормить своим трудом? Когда же мы все наконец-то проснёмся? Главная наша беда, что нас было очень мало. Когда нас мало, власть ведёт себя очень смело...».

Тем временем, объявившего бессрочную стачку Олега Кудёлку с помощью спасателей и медиков подняли на поверхность и везут в психдиспансер.

«Поступила информация от жены Олега. Он звонил ей и передал примерно следующее: подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психоневрологический диспансер», - сообщил телеграм-канал.