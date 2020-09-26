Последнее обновление: 26.09.2020 16:25

Деятельность Координационного Совета поддержали 96,75% беларусов

Более 522 тыс. беларусов приняли участие в опросе на платформе «Голос» и ответили на вопрос: «Признаёте ли вы Координационный Совет представителем общества в диалоге с государством». Участвовали только зарегистрированные уникальные пользователи, граждане Беларуси.

Более 504 тыс. опрошенных или 96,75% поддержали статус Координационного совета, 1,25% ответили отрицательно, 2% затруднились ответить.

«Полмиллиона голосов, полученных за несколько дней, — достаточно, чтобы заявлять о народном признании (для сравнения, даже для проведения референдума нужно согласие 450 тысяч человек). Спасибо всем беларусам, которые выразили поддержку», - говорится в сообщении платформы.

«Народную поддержку невозможно сымитировать или, наоборот, скрыть. Когда есть доверие общества, не нужны спецоперации и тайные инаугурации», - прокомментировал итоги опроса член президиума КС Павел Латушко.

В сообщении также отмечается, что главные цели КС сохраняются: освобождение политзаключённых и прекращение репрессий, привлечение к ответственности виновных в убийствах и насилии, новые честные выборы.

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