Горбачев похвалил протестующих белорусов

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что внимательно следит за происходящим в Беларуси, и похвалил протестующих белорусов.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы!», - сказал Горбачев изданию «Подъем».

«Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал Горбачев.

В августе Горбачев заявил, что Лукашенко опоздал с обращением к рабочим: «Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно».

Он отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся: «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен».

Горбачев напомнил, что добровольно ушел с поста президента СССР.

«Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — сказал он, заявив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны.