Обращение Латушко и Ковальковой по поводу инаугурации А.Лукашенко

После тайно коронации белорусского правителя под охраной ОМОНа члены Президиума Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова обратились к гражданам Беларуси:

«Сегодня утром Александр Лукашенко назначил себя президентом Республики Беларусь. Сделал это в обстановке строжайшей тайны и секретности. Под охраной ОМОНа. В узком кругу всех своих избирателей. Он принес присягу на Конституции. Которую написал сам.

И на которую сам же в очередной раз наплевал. В очередной раз продемонстрировал свою неадекватность.

Белорусы не голосовали за него на выборах. Да, и выборами этот фарс назвать сложно. Александр Лукашенко в очередной раз показал, что ему безразлично мнение народа.

Но есть и позитивная новость. С сегодняшнего дня Александр Лукашенко — простой гражданин Республики Беларусь. Он сам лишил себя всех остатков легитимности.

В обществе есть мощный запрос на диалог. Но с нами говорят дубинками ОМОНа и из кабины вертолета с автоматом в руках.

Мы поддерживаем бессрочную мирную акцию гражданского неповиновения, игнорирование любых поручений незаконной власти, мирные акции на улицах городов. Мы достойны лучшего будущего. Мы вместе построим Беларусь, которой будем гордиться.

Мы поддерживаем всех граждан Беларуси, которые не согласны с инаугурацией Лукашенко, которые будут выходить на мирные акции протеста, объявлять забастовки. Мы поддерживаем государственных служащих, которые не признают результаты выборов. Мы поддерживаем решение беларусов использовать все законные способы протеста по всей стране.

Мы требуем от всех следователей, получивших заявления о совершённых преступлениях в отношении простых граждан, возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых и незамедлительно начать расследование. В случае противодействия вышестоящих руководителей Следственного комитета и Прокуратуры пишите рапорты об отставке.

Мы поддерживаем всех спортсменов, которые заявляют об отказе участия в спортивных мероприятий.

Мы поддерживаем всех деятелей культуры, которые решили не принимать участи в публичных мероприятиях.

Мы призываем всех честных журналистов государственных СМИ заявлять в прямых эфирах и иными способами о несогласии с незаконной инаугурацией.

Мы призываем всех беларусов сказать своё решительное НЕТ беззаконию и лжи.

Мы готовы незамедлительно приступить к переговорам с Премьер-министром Беларуси и председателями комиссий Палаты представителей об назначении даты новых выборов и временном управлении страной на переходный период.

Мы призываем Европейский союз, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов.

Мы предлагаем создать международную группу медиаторов из высоких представителей Австрии, Великобритании, Германии, России, США и Франции при поддержке ОБСЕ.

Мы просим принять на ближайшем заседании совета ЕС решение о введении санкций в отношении Лукашенко, а также лиц, причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима

Сейчас наступил момент, когда каждый должен ответить на самый главный вопрос.

Каго любіш? - Люблю Беларусь. - То ўзаемна!»