В Беларуси в воскресенье были задержаны 422 человека

Милиция и омон в минувшее воскресенье схватили 422 участников Марша справедливости, прошедшего в Минске и других городах страны, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в Минске – 266. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек», - говорится в сообщении.

Всего, в МВД, как обычно поделив на десять, насчитали «более 20 тыс. участников» 24 протестных акций по всей стране.

И вот, что еще пишет в сообщении пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова: «Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания".