МВД РБ задержало 2-х человек, напавших на ОМОН у «фазенды» Ермошиной

МВД Беларуси сообщило о задержании 2- х человек, напавших на сотрудников ОМОН во время протестной акции на ул.Тихой в Минске, то есть возле дома главы ЦИК Л.Ермошиной.

«…мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый. Второму «змагару» 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать «как там изнутри», – говорится в сообщении МВД РБ.

«В Минске 13 сентября на ул.Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок (каждый день они именно там охраняют порядок, общественный – ред.). У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт», - повествует пресс-служба МВД.

«Неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «ОСА». Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх».

Сюжет, который заботливо прилагает пресс-служба МВД, скомпилирован их двух видеорликов. Первая часть сюжета – снятое жительницей Дроздов и выложенное еще в воскресенье в сеть видео, на котором нет ни одного кадра из рассказанной МВД истории, за исключением звука выстрела. И уж точно нет на видео доказательства того, что куски труб были изъяты у задержанных.

Во второй части один из задержанных утверждает, что не по своей вине принес повреждения бусу и готов оплатить его ремонт. В момент показаний справа в кадре появляется лицо второго задержанного. По лицу течет кровь.

Ни одного кадра, подтверждающего нападение на сотрудника ОМОН, ни одного кадра, подтверждающего наличие у задержанных кусков труб.