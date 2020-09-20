МВД Беларуси: В субботу в Минске задержаны 415 человек

В Беларуси в субботу за участие в акциях протеста были задержаны 430 человек, в том числе 415 человек в Минске.

После составления протоколов 385 были отпущены, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек», - говорится в сообщении. – «В Минске в 15:00 на площадке около Комаровского рынка собралось около 200 граждан, преимущественно женщины. В процессе движения колонны количество участников увеличилось до 500 человек. Около пересечения ул. Сурганова и Я. Коласа толпа была рассредоточена».