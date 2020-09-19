Последнее обновление: 19.09.2020 10:22

Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковых ракетах при Обаме

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота, заявил, что Россия похитила американские разработки гиперзвукового оружия и на основе этих данных создала свое.

Трансляцию выступления вел телеканал Fox News, передает РБК.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — заявил он.

По его словам, России удалось разработать такую ракету, получив информацию от администрации предыдущего президента США Барака Обамы. «Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее (ракету)», — сказал Трамп.

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