В США отменили назначенные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

Дебаты между действующим президентом США и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, запланированные на 15 октября, не состоятся.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам (CPD).

В CPD отметили, что 8 октября предложили перенести дебаты, которые должны были пройти в Майами, штат Флорида, в виртуальный формат для безопасности здоровья всех их участников. После этого штабы обоих кандидатов высказались по поводу этого предложения.

«Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и CPD сосредоточит внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября», — говорится в заявлении комиссии, передает РБК.

22 октября Трамп и Байден встретятся в университете Бельмонт в Нэшвилле, штат Теннесси. Модератором выступит Кристен Велкер из NBC News. Дебаты будут разбиты на шесть 15-минутных сегментов, темы для которых будут выбраны заранее и объявлены не менее, чем за неделю.

CPD предложила перенести дебаты в онлайн-формат из-за заражения коронавирусом Дональда Трампа. Однако президент отказался от этой инициативы, заявив, что комиссия пошла на такой шаг, чтобы помочь Байдену. «Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты», — сказал Трамп.

После этого предвыборный штаб Трампа согласился перенести дебаты во Флориде на 22 октября, а встречу в Теннесси — на 29 октября. «Американцы заслуживают того, чтобы услышать обоих кандидатов 22 и 29 октября», — сообщил руководитель избирательного штаба Бил Степиен.

После первых дебатов кандидатов, состоявшихся 29 сентября, CPD изменила правила их проведения и наделила модератора возможностью выключать микрофоны соперников. Такое решение было принято после того, как Трамп и Байден перебивали и оскорбляли друг друга на дебатах, а модератор в какой-то момент потерял контроль над происходящим.