Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США от партии Трампа

Вице-президент США Майк Пенс на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.

«С признательностью за доверие, оказанное мне президентом [Дональдом] Трампом, при поддержке со стороны нашей Республиканской партии и по милости Всевышнего я смиренно принимаю ваше решение выдвинуть меня, чтобы баллотироваться в вице-президенты США и служить на этом посту», — сказал Пенс.

24 августа Республиканская партия выдвинула Трампа и Пенса в качестве своих кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих президентских выборах, передает РБК.

В четверг, 27 августа, Трамп планирует выступить с заявлением по поводу своего решения об участии в президентской гонке.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Главным соперником Трампа на них выступает бывший вице-президент США, 77-летний демократ Джо Байден. Ранее он выдвинул в качестве кандидата в вице-президенты Камалу Харрис, которая стала первой женщиной-афроамериканкой, претендующей в США на эту должность.