Последнее обновление: 25.08.2020 08:49

Съезд республиканцев номинировал Трампа в президенты США

За два с половиной месяца до президентских выборов в США действующий глава Белого дома Дональд Трамп формально номинирован на съезде Республиканской партии кандидатом на пост главы государства.

Как и ожидалось, делегаты из всех штатов проходящего в Шарлотте (штат Северная Каролина) съезда единогласно проголосовали в понедельник, 24 августа, за выдвижение кандидатуры Трампа.

Официально принять свое выдвижение Трамп должен в речи в четверг, 27 августа.

В качестве кандидата в вице-президенты США делегаты съезда, прошедшего преимущественно виртуально, поддержали Майка Пенса, передает DW.

Выступая на партийном мероприятии, Трамп обвинил Демократическую партию в намерении манипулировать выборами. "Они пытаются украсть выборы у республиканцев", - заявил американский президент. Ранее он неоднократно говорил, что у него вызывают серьезные опасения возможные массовые фальсификации из-за высокой доли голосующих по почте в связи с эпидемией коронавируса.

На прошлой неделе демократы выдвинули в президенты бывшего вице-президента Джо Байдена. Выборы в США пройдут 3 ноября.

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