Лукашенко подписал указ о проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году

Лукашенко 10 января 2020 года подписал Указ "О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой".

«Документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа – США, в нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Документом предусмотрено предоставление Дирекции чемпионата мира беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также ряд мер, позволяющих снизить затраты на проведение данного мероприятия.