Последнее обновление: 11.09.2020 18:24

Посольство Швеции в Минске находится в осаде белорусских силовиков

Белорусские силовики окружили посольство Швеции в Беларуси в надежде отловить на выходе из посольства укрывающихся там двух жителей Витебска.

Как сообщает Наша Нива, Владислав Кузьмич и его отец Виталий сейчас находятся на территории посольства Швеции в Минске.

Силовики пытались задержать Кузьмичей еще 6 сентября на митинге в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузьмичи скрывались четыре дня.

Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили, они перепрыгнули через забор.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование