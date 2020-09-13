Последнее обновление: 13.09.2020 15:11

В субботу в Беларуси ОМОН затолкал в автозаки 114 человек

В Беларуси в минувшую субботу ОМОН и другие непонятные силовики за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях» затолкали в автозаки 114 граждан. Только в Минске были задержаны 99 человек, преимущественно женщины.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек». – говорится в сообщении МВД РБ.

«Общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в 5 регионах республики, не превысила 1700 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах. Так, в столице на протестную акцию в районе пл. Свободы собралось около 100 человек… В дальнейшем собравшиеся двумя колоннами проследовали по ул. Немига в направлении проспектов Победителей и Независимости, а затем в сторону пл. Я. Коласа, где развернулись в обратном направлении и разошлись возле ул. Козлова», - говорится в сообщении МВД.

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