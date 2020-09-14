Марш героев в гости к Шейману и Ермошиной

Воскресенье, 13 сентября, стало 36-м днем протестов против фальсификации президентских выборов, которые идут по всей Беларуси непрерывно с 9 августа.

При этом если в будние дни акции обычно тематические и собирают десятки, иногда сотни участников, то по субботам их десятки тысяч, а по воскресеньям - сотни тысяч. Так было и на этот раз.

На неделе в республике прошло рекордное количество задержаний активистов оппозиции. Марш героев был посвящен поддержке задержанных членов координационного совета оппозиции и всех пострадавших или лишившихся работы — заводских рабочих, продолжающих забастовки, шахтеров, программистов PandaDoc и других.

В понедельник, 7 сентября, была задержана член президиума Координационного совета Мария Колесникова. На митинге звучали лозунги в поддержку Марии Колесниковой, которую неизвестные силовики попробовали насильно вывезти из страны на Украину, но на границе она сумела порвать паспорт. «Верните нашу Машу!» — скандировала в воскресенье толпа.

Кроме того, Марш проходил накануне встречи Лукашенко и Путина в Сочи 14 сентября. И накануне этой даты белорусские власти, похоже, хотели показать, что контролируют ситуацию в стране, и не допустить марш солидарности женщин.

Силовики стали откровенно жестоко задерживать женщин в субботу 12 сентября на месте сбора на площади Свободы в Минске. Почти сразу в автозаки попали более 30 участников демонстрации, что, однако, не сорвало марш - в нем приняли участие, по оценкам авторитетных СМИ, более 10 тыс. человек.

Потом МВД сообщило, что в Минске были задержаны 99 участниц марша, а в целом по Беларуси - 114. Эту акцию назвали самой громкой, так как в момент задержания женщины отчаянно кричали.

В воскресенье, 13 августа, демонстрантов задерживали на дальних подступах к этому месту - еще в спальных районах столицы, откуда они намеревались двигаться к центру. Как и в прошлое воскресенье, центральные площади Минска и комплекс музея Великой Отечественной войны были оцеплены, к рабочей резиденции президента во Дворце независимости пригнали не только автозаки, но и бронетехнику.

Марш должен был начаться в 14:00, но силовики провели задержание первых групп, вышедших на улицы, и до 15:00 не давали в центре города собраться какой-нибудь значительной массе. С 14:00 исчез и мобильный интернет. Но в конце концов людям все-таки удалось занять проезжую часть проспекта Победителей и выйти к окруженной колючей проволокой и военными стеле «Минск — город-герой». Там к ним присоединилась другая многотысячная группа, пришедшая по проспекту Машерова.

Окрепшая и насчитывавшая уже несколько десятков тысяч толпа свернула на Машерова, откуда открылся вид на ставший уже знаменитым своим сопротивлением властям жилой комплекс «Каскад». Каждый день местные энтузиасты натягивают между высотными башнями комплекса бело-красно-белые флаги, а власти каждый день их снимают. В этот раз флаг был на месте — его было видно за несколько километров, и этот символ сразу воодушевил толпу.

Конечной точкой марша должны были стать «Дрозды» — правительственный жилой комплекс, где живут почти все высокопоставленные чиновники Беларуси. Избегая оцеплений, толпа, которая постоянно росла в размерах, организованно сделала огромный крюк — прошла по всем местам «боевой славы» первых дней протеста, в том числе мимо станции метро «Пушкинская» — месту гибели протестующего Александра Тарайковского. Оттуда повернула на проспект Пушкина и, обойдя площадь Государственного Флага, добралась до оцепления у стадиона «Минск-арена», куда протестующие дошли к 18:00.

Обычно в это время акции уже заканчивалась, но не в этот день. Часть протестующих откололась от основной толпы и пошла «на чай» к Ермошиной.

В это время практически весь проспект Победителей от этого укрепленного дворца до выставленного заслона рядом с торговым центром "Арена Сити" был занят протестующими - это около 1,5 км. По оценке Reuters, в акции приняли участие более 100 тысяч человек. Люди скандировали "Мы - народ!", "Мы победим" и "Народ - чемпион!".

Протестующие дошли до Дроздов и там произошел инцидент у дома главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной: видеозапись с места зафиксировала два хлопка, сопровождающиеся снопом искр, а по словам очевидцев, это силовики применили светошумовые гранаты. Кроме того свидетели говорят о четырех выстрелах.

В МВД, однако, отрицают этот факт, признавая, что около 18 часов на проспекте Победителей "для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья".

В Дроздах колонну развернули и следующей точкой сбора протестующих стал народный мемориал памяти погибшего в ночь с 9 на 10 августа демонстранта Александра Тарайковского возле станции метро "Пушкинская". Здесь продолжились задержания.

В борьбе с протестующими в регионах особенно отметился Брест. Здесь для освобождения проезжей части от демонстрантов использовали водомет. Как объяснили в МВД, это было сделано "с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан".

В предыдущее воскресенье, 6 сентября, по данным МВД, были задержаны 633 человека. Можно предположить, что 13 сентября итоговое число окажется близким. Следует отметить, что до 6 сентября массовые воскресные акции протеста обходились почти без задержаний. Сейчас, как и в начале протестов в августе, задерживают людей, которые возвращаются с акции протеста, а иногда и случайных прохожих.

(По материалам DW, РБК и других медиа).