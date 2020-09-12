Правозащитники: На марше в Минске задержаны не менее 37 человек

Сегодня в Минске на площади Свободы стартовал очередной женский марш, который силовики попытались сорвать жесткими задержаниями.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», на данный момент уже известно о 37 задержанных. В их числе журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский, которых доставили в Октябрьский РОВД и конфисковали оборудование, а также Надежда Крапивина из «Свободного театра».

Задержания не смогли остановить марш. В итоге ГИБДД перекрыла проезжую часть проспекта Независимости от цирка. Тысячи демонстрантов вышли на площадь Победы на проспекте Независимости.

Затем колонна демонстрантов пошла от площади Якуба Коласа к Академии наук. В женском марше принимают участие более 10 тысяч человек. Колонна движется в сторону Академии наук.