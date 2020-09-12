Последнее обновление: 12.09.2020 17:48

Правозащитники: На марше в Минске задержаны не менее 37 человек

Сегодня в Минске на площади Свободы стартовал очередной женский марш, который силовики попытались сорвать жесткими задержаниями.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», на данный момент уже известно о 37 задержанных. В их числе журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский, которых доставили в Октябрьский РОВД и конфисковали оборудование, а также Надежда Крапивина из «Свободного театра».

Задержания не смогли остановить марш. В итоге ГИБДД перекрыла проезжую часть проспекта Независимости от цирка. Тысячи демонстрантов вышли на площадь Победы на проспекте Независимости.

Затем колонна демонстрантов пошла от площади Якуба Коласа к Академии наук. В женском марше принимают участие более 10 тысяч человек. Колонна движется в сторону Академии наук.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование