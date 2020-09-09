Следственный комитет РБ подтвердил арест Колесниковой и Знака

Следственный комитет Беларуси подтвердил арест членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой РБ по ч.3 ст.361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу», - говорится в сообщении Следственного комитета Беларуси.

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - сказано в сообщении. – «Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов».