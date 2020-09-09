Последнее обновление: 09.09.2020 17:32

Колесникова проходит подозреваемой по уголовному делу о «захвате власти»

Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Об этом рассказала адвокат задержанной Людмила Казак, передает tut.by.

Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится.

«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — рассказала Казак.

Напомним, вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только писательница Светлана Алексиевич.

20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет. Отец Колесниковой предположил, что Мария задержана по этому делу.

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