Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Совет Европы призвал руководство Беларуси положить конец репрессивным действиям

Совет Европы серьезно обеспокоен последними угрозами правам человека в Беларуси, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Генсек отметила, что чрезвычайно тревожными являются сообщения о преследованиях и притеснениях членов Координационного совета, а также возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций, передает tut.by.

«Массовое запугивание граждан со стороны государственных агентов или других субъектов абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение такой незаконной практики создает очевидную опасность обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями. Существует опасность того, что Беларусь перейдет в состояние беззакония и политических преследований», — говорится в заявлении генсека Совета Европы.

От имени Совета Европы Мария Пейчинович Бурич призвала руководство Беларуси положить конец этим репрессивным действиям.

«Нет другого пути, кроме как вступить в справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью безотлагательной подготовки и проведения необходимых реформ. Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении», — заявила европейский чиновник.

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