Последнее обновление: 17.09.2020 19:26

Тихановская выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе

Светлана Тихановская выступит 21 сентября в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Я могу подтвердить, что Светлана Тихановская выступит на встрече глав МИД ЕС в рамках дискуссии о ситуации в Беларуси", - цитирует ТАСС источник в Совете ЕС.

Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что повестка дискуссии по Беларуси будет включать "обмен информацией по развитию ситуации, обсуждение возможностей поддержки со стороны ЕС запуска диалога между властью и оппозицией, перспективы оказание финансовой поддержки" оппозиционным силам и структурам.

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