Последнее обновление: 29.08.2020 18:09

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск "прекратить насилие" против народа

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте британского правительства совместном заявлении дипломатических представительств этих стран и объединения европейских государств.

"Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека", - говорится в заявлении. Страны также призвали расследовать злоупотребления и преступления, совершенные во время протестных акций, и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Брюссель, Вашингтон, Лондон и Берн заявили о "солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов" и "поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Белоруссии". "Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам", - уверены в этих странах, передает ТАСС.

В заявлении также содержится призыв к властям Белоруссии "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан" и требование "немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных".

Накануне аналогичное заявление было распространено дипломатическими представительствами стран в Минске.

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