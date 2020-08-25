Выступление Тихановской в Европарламенте

Уважаемые члены Европейского парламента, Леди и джентльмены,

Сегодня моя страна, Беларусь, переживает потрясения и кризис. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают в тюрьмы и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы. Не менее 6 человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы.

Нынешний кризис разразился вслед за выборами 9 августа. По мнению большинства наблюдателей, избирательный процесс был глубоко несовершенным. Некоторые противники Лукашенко, в том числе мой собственный муж, были заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Другим пришлось бежать из-под страха преследования.

Сами выборы были отмечены тысячами нарушений, при этом наиболее уважаемые наблюдатели за избирательным процессом - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - не были приглашены для наблюдения за выборами.

Официальные результаты выборов были сфальсифицированы и отвергнуты белорусским народом и большинством международного сообщества. Европейские лидеры совместно заявили о фальсификации официальных результатов выборов. Партии Европарламента в совместном заявлении заявили, что не признают результаты белорусских выборов и не признают господина. Лукашенко как избранный президент Беларуси.

Разрешите воспользоваться случаем, чтобы выразить благодарность белорусского народа за поддержку Европарламенту и всем его партиям.

После выборов миллионы белорусов вышли на улицы по всей стране в мирных акциях протеста против г-на А. Лукашенко. Демонстрации беспрецедентны по размеру и размаху в истории Беларуси. Несмотря на мирный характер протестов, власти предприняли попытку жестокого подавления людей. Однако это не определило наш народ, а только укрепило решимость нации. В минувшее воскресенье прошли крупнейшие публичные демонстрации в истории Беларуси, в ходе которых на улицы столицы Минска вышло более 200 000 человек.

Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Нас сейчас большинство. Происходит мирная революция.

Революция в Беларуси - это не геополитическая революция. Это ни пророссийская, ни антироссийская революция. Это ни анти-европейский союз, ни проевропейская союзная революция. Это демократическая революция. Это стремление нации решать самому. Это стремление народа свободно и справедливо избирать своих лидеров и решать свою судьбу.

Революция в Беларуси - это не насильственная революция. Это мирное стремление людей к свободе и свободе, к самоопределению и основному достоинству.

Я призываю все страны мира уважать основное право нации на самоопределение. Я призываю все страны мира уважать суверенитет Беларуси. Я призываю все страны мира уважать территориальную целостность Беларуси.

Требование белоруса простое - свободные и честные выборы. Это требование демонстрантов на улицах, это лозунг бастующих людей по всей стране. Это желание всего народа.

Беларусь - часть Европы. Культурно, исторически и географически. Мы привержены нормам международного права и хотим занять достойное место среди других народов Европы. Европейский опыт в обеспечении верховенства закона, прав человека, независимой судебной системы и свободных СМИ имеет первостепенное значение для новой возрожденной Беларуси.

За последние две недели белорусы показали, что не сдадутся и не сдадутся. Воля народа не будет сломлена.

Наша цель - добиться справедливых и свободных выборов мирным путем, путем диалога. Заявляю о нашей готовности к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций для облегчения диалога.

Чтобы облегчить переходный период, я инициировал Национальный координационный совет, в который входят все слои белорусского гражданского общества и все стороны политического спектра. К сожалению, власти ответили угрозами и запугиванием членов Совета, в том числе лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Запугивание не сработает. Мы не уступим. Мы требуем уважать наши основные права. Мы требуем освобождения всех политических заключенных. Мы требуем прекратить насилие и запугивание со стороны властей.

Белорусский народ заслуживает лучшего. Европа заслуживает лучшего. Спасибо!