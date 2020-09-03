Меркель: Реакция на отравление Навального зависит от России

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила в четверг, что любая немецкая или европейская реакция на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального зависит от того, поможет ли Россия прояснить это дело.

Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Швеции, она сказала, что ей больше нечего добавить к своему заявлению в среду, когда она осудила покушение на убийство Навального и потребовала помощи Москвы в расследовании, передает Reuters.

Еврокомиссия сообщила в четверг, что блок может ввести санкции против России только после того, как расследование определит, кто ответствен за отравление Навального, которое, по словам Германии, было совершено с использованием нервно-паралитического вещества.

Меркель столкнулась с растущим давлением по поводу пересмотра вопроса о газопроводе Северный поток-2 после сообщения, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом “Новичок”.