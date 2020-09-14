Международная экспертиза подтвердила отравление Навального "Новичком"

Помимо лаборатории бундесвера, отравление Навального нервно-паралитическим веществом подтвердили еще несколько лабораторий.

Независимую экспертизу анализов Навального провели ученые из Франции, Швеции и других европейских стран. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает DW.

«К настоящему времени три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в сообщении правительства Германии.

В сообщении также отмечается, что исследование взятых у Навального проб продолжается экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее лабораториях.

Правительство Германии заявило также, что поддерживает тесный контакт с властями других европейских стран и обсуждает с ними «дальнейшие шаги».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад введет в отношении России новые санкции, та не оставит такой шаг без ответа. Действия властей Германии Лавров назвал «нелепыми», отметив, что в Москве надеются, что Берлин прекратит «отлынивать» от предоставления имеющихся у него данных широкой общественности.