Власти Германии: Навального отравили веществом группы "Новичок"

Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном правительством ФРГ, передает DW.

В заявлении отмечается, что специалисты бундесвера исследовали анализы Навального с разрешения врачей берлинской клиники "Шарите". Туда российского оппозиционера доставили через два дня после того, как он впал в кому на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

По данным правительства Германии, в лаборатории нашли бесспорные доказательства того, что было применено боевое отравляющее вещество группы "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ключевые министры правительства Германии в среду уже провели совещание, на котором определили дальнейшие шаги.

Власти Германии отмечают, что отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом на территории России - из ряда вон выходящее событие. Правительство ФРГ осуждает покушение на российского оппозиционера и ждет разъяснений от российских властей.

Германия также планирует сообщить о результатах исследования анализов Навального партнерам по ЕС и НАТО и согласовать общую реакцию на случившееся. Также власти страны намерены связаться с Организацией по запрещению химического оружия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что власти Германии не информировали российскую сторону о своих выводах про отравление Навального. По его словам, у России таких данных нет.

Министерство иностранных дел России в свою очередь сообщило, что все еще ждет ответа немецкой стороны на запрос российской генпрокуратуры, просившей предоставить результаты анализов Навального.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу.

Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Российские врачи настаивали, что в таком состоянии его перевозить нельзя, но в итоге все же дали разрешение на перевозку политика в Германию. Там его госпитализировали в берлинскую больницу "Шарите".

До настоящего времени немецкие врачи говорили, что Навального могли отравить фосфорно-органическим веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, обладающих нервно-паралитическим действием. К ним относятся вещества не только класса "Новичок", но и, к примеру, VX.

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые у Навального брали в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было.