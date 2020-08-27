Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена

В деле, связанном с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального, просматривается сходство с покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи из группы Bellingcat, интернет-портала Insider и немецкого еженедельника Der Spiegel. Об этом сообщается в статье, опубликованной Der Spiegel вечером в среду, 26 августа, передает DW.

По сведениям журналистов, специалисты берлинской клиники "Шарите", куда Навального доставили для прохождения лечения из Омска, запросили у своих болгарских коллег данные об отравлении софийского бизнесмена Гебрева.

Емельян Гебрев, занимающийся торговлей оружием, был госпитализирован 24 апреля 2015 года, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров компании Гебрева. Всех их госпитализировали с признаками тяжелого отравления. Впоследствии специалисты лаборатории в Хельсинки, специализирующейся на изучении химического оружия, обнаружили в организме Гебрева следы двух органофосфатов (пестицидов).

На основании этого был сделан вывод, что Емельяна Гебрева пытались отравить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичка" - яда, который, по мнению британских следователей, был задействован сотрудниками российского Главного управления Генерального штаба (спецслужба, ранее известная как ГРУ) при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

По словам самого Гебрева, он мог представлять интерес для российских спецслужб, так как занимался поставками оружия в Украину либо в связи с тем, что Россия хотела получить оружейный завод, контролируемый его компанией.

После покушения на его жизнь Гебрев провел около месяца в больнице. Спустя месяц после выписки он снова был госпитализирован с признаками отравления, но пережил и это, второе покушение. Услышав об отравлении Скрипалей в Солсбери, Емельян Гебрев сообщил прокуратуре, что заметил сходство симптомов, которые наблюдались у Скрипалей, с его собственными, пишет Der Spiegel.

В результате следователям удалось установить, что один из агентов ГРУ, которого подозревают в покушении на Скрипалей, въезжал в Болгарию незадолго до отравления Гебрева. В начале 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула против трех агентов ГРУ обвинение в покушении на Гебрева.

"Тот факт, что немецкие врачи связались со своими болгарскими коллегами по делу Навального, - информация настолько же логичная, насколько и щекотливая", - пишет Der Spiegel. "Очевидно, они (врачи клиники "Шарите". - Ред.) считают возможным, что в обоих случаях использовалось или то же, или очень похожее вещество", - продолжают журналисты.

Согласно первой информации, поступившей из клиники "Шарите", Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В нее входят как органофосфаты, так и другие субстанции.