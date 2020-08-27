Последнее обновление: 27.08.2020 12:26

ВС Беларуси расширили список объектов, которые будут отбивать от атак собственных граждан

Вооруженные силы Беларуси расширяют список объектов, которые будут взяты солдатами под охрану ради защиты от собственного народа. Ранее министр обороны РБ Хренин уже прямым текстом сказал, что армия готова стрелять в свой народ в случае «необходимости».

Если еще недавно, со слов того же Хренина, ВС заявили о том, что будут охранять памятники Великой отечественной войны от фашистов с бело-красно-белым флагом.

Не далее как 25 августа, начальник генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Вольфович заметно расширил охранной защиты ВС РБ.

«Вооруженные силы обеспечивают и будут обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и трудиться мирно в мирной стране. Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам, разрушать нашу систему образования, парализовать транспортные коммуникации, а самое главное - подменять нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия этого категорически не приемлет и готова защитить свою страну и общество, в том числе и от этих угроз», - заявил Вольфович.

Если проблему нравственных ценностей молодежи можно решить частыми политинформациями, вымывающими зачатки мозга у этой молодежи, то вот в деле защиты системы образования политинформации не сгодятся. Зато оцепление детских садиков и школ по периметру будет в самый раз. В случае усложнения обстановки можно по углам оцепленного периметра поставить вышки с автоматчиками.

Для защиты транспортных коммуникаций помогут блок посты с военной техникой по всей стране, усиление охраны авто и ж/д мостов и прочие меры, которые подробно показаны в многочисленных американских боевиках.

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