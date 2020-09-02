Последнее обновление: 02.09.2020 16:57

Работники БелЖД требуют отставки Лукашенко и новых выборов

Работники Белорусской железной дороги написали коллективное письмо с требованием отставки Лукашенко, проведения новых выборов, прекращения насилия и освобождения политзаключенных.

Письмо, под которым подписались более 1100 человек, направлено в Совмин, Верховный суд, Миноблисполком, Мингорисполком.

Подписанты требуют отставки Александра Лукашенко; отставки ЦИК в полном составе во главе с Лидией Ермошиной; признания президентских выборов сфальсифицированными и недействительными; привлечения к ответственности всех причастных к фальсификации подсчета голосов на выборах; проведения новых честных выборов с прозрачным и понятным подсчетом голосов; прекращения применения силы и оружия со стороны силовиков в отношении мирного населения, а также незаконных арестов и задержаний; освобождения политзаключенных.

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