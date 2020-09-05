На «Беларуськалии» стали увольнять лидеров стачкома

Стачечный комитет «Беларуськалия» заявляет об усилении давления на бастующих шахтеров. Представители стачкома рассказывают, что их увольняют, вызывают на допросы, проводят обыски.

Так, сопредседателю стачкома Анатолию Бокуну пришло по почте уведомление о прекращении трудовых отношений по причине длительного прогула, сообщил член стачкома Роман Леончик. «Его увольняют по статье», — добавил он.

Сейчас Бокун отбывает 15-суточный административный арест за участие в несанкционированном мероприятии. Он был задержан и осужден 31 августа. До этого сопредседателя стачкома оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей), также за участие в несанкционированном мероприятии.

Еще одного члена стачкома — Владимира Тимощенко — вызвали в отдел кадров «Беларуськалия» вместе с его начальником и вручили уведомление об увольнении, передает tut.by.

Некоторым членам стачкома сообщили о планируемом увольнении через независимый профсоюз горняков, отметил Леончик.

Кроме того, по его словам, членов стачкома стали вызывать на допросы в отделение по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД, не объясняя, по какому делу. У некоторых бастующих шахтеров дома прошли обыски.

«Вылавливают дома, возле подъездов, останавливают автомобили на улицах с помощью ГАИ и вручают повестки. Там указано, что вызывают в милицию в качестве свидетеля, больше ничего. Непонятно, что за дело возбуждено, по какой статье. А вчера у моего брата в квартире провели обыск — якобы он свидетель по каким-то уголовным делам. Хотя у свидетелей не могут проводить обыск, а только осмотр. Дней десять назад был еще один обыск у члена стачкома. Сейчас еще обыск будет у меня», — рассказал Леончик.

В стачкоме давление силовиков расценивают как «репрессии со стороны режима».

Забастовка на «Беларуськалии» началась 17 августа. Шахтеры требовали признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными и прочее.

19 августа на митинге в центре Солигорска представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркивали, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

Первые три дня, по словам Леончика, стачку поддержало около четырех тысяч работников «Беларуськалия», потом под давлением многие шахтеры приступили к работе. Сейчас в стачке находятся 23 человека.

«Первую волну протестов в Солигорске загасили. Мы надеемся на вторую волну и массовую поддержку. Может, повлияет экономический кризис», — добавил член стачкома.