Последнее обновление: 21.09.2020 10:49

Работник Беларуськалия отказался подниматься из шахты, протестуя против беззакония

Один из работников 4-го рудоуправления Беларуськалия Олег Куделка в знак протеста против беспредела и беззакония в стране после ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований.

Об этом сообщает телеграм-канал стачкома Беларуськалия.

В числе требований Олег Кудёлка перечисляет отставку гендиректора Беларуськалия Ивана Головатого, которого Куделка знает лично со времен студенчества, прекращение преследования и немедленной освобождение всех задержанных членов стачкома, отмену «преступного решения» по увольнению всех бастующих работников Беларуськалия.

Олег Кудёлка также требует прекратить беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.

Отказавшийся подниматься на поверхность рабочий отмечает, что у него есть несовершеннолетние дети и непогашенный кредит…

Стачком призывает работников Беларуськалия поддержать Олега Куделко, в то время как руководство предприятия пытается погасить очередной публичный протест.

"По информации … вся верхушка рудника поехала в шахту. Начальник рудника, главный инженер, главный энергетик, инженер по ТБ", - сообщает стачком со ссылкой на одного из работников 4-го РУ.

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