Власти Беларуси не пропустили гуманитарку из Польши для бастующих рабочих

На белорусско-польской границе была задержана фура с гуманитарной помощью от польских рабочих своим белорусским коллегам — ее не впускает в страну белорусская сторона. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши.

Утром в четверг польский чиновник сообщил в своем Twitter о том, что машина с гуманитарной помощью от польского профсоюза «Солидарность» для бастующих рабочих из Минска уже 12 часов находится на границе — ее не впускает в страну белорусская сторона.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что знают о ситуации, но не располагают информацией о конкретной причине задержания фуры, так как это связано с ее грузом, передает tut.by.

В Государственном таможенном комитете нам пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.